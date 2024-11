Allianz MTV Stuttgart: Sieg im Spitzenspiel – aber noch viel Luft nach oben

1 Trainer Konstantin Bitter und seine Volleyballerinnen: Es gibt weiterhin Gesprächsbedarf. Foto: Baumann

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart schlagen Tabellenführer Dresdner SC mit 3:2, sind von ihrer Topform allerdings noch ein gutes Stück entfernt – und am Donnerstag beginnt die Champions League.











Jeder Trainer, der für sich und sein Team ambitionierte Ziele ausgibt, entwirft zugleich einen Plan, wie er diese erreichen möchte. Für Konstantin Bitter, den Chefcoach des Triple-Siegers Allianz MTV Stuttgart, war im Sommer klar: Um den stark veränderten Kader auf Kurs zu bringen, braucht es neben harter Arbeit – vor allem – viel Geduld. Im Blick hatte er schon damals den November. Denn an diesem Donnerstag (18 Uhr) beginnt mit dem Auswärtsspiel in Polen bei BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala die Saison in der Champions League, und just zu diesem Zeitpunkt wollte Bitter seine Volleyballerinnen in Top-Form gebracht haben. Was, so viel lässt sich jetzt schon sagen, nicht zu 100 Prozent gelungen ist.