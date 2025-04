Allianz MTV Stuttgart scheidet im Halbfinale aus: Die Saison endet mit Tränen

1 Große Enttäuschung für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben den Einzug in die Finalserie verpasst. Sie scheitern am Dresdner SC – und ein bisschen auch an sich selbst.











Es ist die Auszeichnung, die keine Volleyballerin haben will: Am Ende der Play-off-Halbfinalserie werden die Medaillen für Platz drei vergeben. In den vergangenen zehn Jahren befanden sich die Stuttgarterinnen bei dieser Zeremonie stets in der Zuschauerrolle, doch am Mittwochabend war alles anders. Enttäuscht, frustriert und mit Tränen in den Augen nahmen sie die bronzenen Plaketten entgegen. Nach der 1:3(18:25, 25:23, 24:26, 21:25)-Pleite gegen den Dresdner SC ist die Saison für Allianz MTV Stuttgart früher als erwartet vorbei. „Wir haben den dritten Satz verkackt, ihn leider nicht zu Ende gespielt“, sagte Trainer Konstantin Bitter, „in Summe haben wir zu viele Fehler gemacht, was der Dresdner SC stark ausgenutzt hat. Es ist bitter – aber so ist der Sport!“