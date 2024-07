Allianz MTV Stuttgart: Neuzugang Antonia Stautz ist eine echte Persönlichkeit

1 Zu den Stärken von Antonia Stautz, die künftig im Trikot von Allianz MTV Stuttgart spielen wird, gehört der Aufschlag. Foto: imago/Nicol Marschall

Antonia Stautz wechselt vom SC Potsdam zum Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Im neuen Kader des Triple-Siegers ist sie die einzige Deutsche – und wird entsprechend gefragt sein.











Das jüngste Foto auf ihrem Instagram-Kanal zeigt Antonia Stautz (30) in einem weißen Italia-Shirt im Berliner Olympiastadion. Die Volleyballerin ist voller Vorfreude auf das Viertelfinale gegen die Schweiz, sie hat sichtlich Spaß, bei der Fußball-EM dabei zu sein. Noch größer wäre ihre Begeisterung gewesen, hätte sie sich für das zweite sportliche Großereignis in diesem Sommer qualifiziert. Doch mit dem deutschen Nationalteam verpasste Antonia Stautz den Sprung zu den Olympischen Spielen. Umso gespannter ist sie darauf, was sie ab September erwartet – dann schlägt die Außenangreiferin beim Triple-Sieger auf. „Es war immer mein Traum, einmal für Allianz MTV Stuttgart zu spielen“, sagt sie, „ich will mit diesem Verein Titel gewinnen.“