Allianz MTV Stuttgart nach der Pokal-Pleite: Bessert der Meister personell nach?

1 Es gibt Redebedarf bei Allianz MTV Stuttgart: Trainer Konstantin Bitter mit seinen beiden Zuspielerinnen Milana Bozic (li.) und Charlotte Krenicky. Foto: Baumann

Bei Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart wird nach dem blamablen Pokal-Aus beim SC Potsdam Klartext gesprochen: Sportdirektorin Kim Renkema und Trainer Konstantin Bitter nehmen die Mannschaft in die Pflicht – und sondieren den Markt.











Nach der Pokal-Pleite beim SC Potsdam war Konstantin Bitter nicht nur bedient. Sondern auch enttäuscht, frustriert und sauer. Trotzdem hat der Trainer des Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart genau überlegt, was er in der Kabine zu seinem Team sagt. „Man darf in einer solchen Situation nicht zu emotional reagieren“, sagte er, „die Lage ist auch so schon nervlich enorm schwierig.“