Allianz MTV Stuttgart: MTV-Doppelpack – in der Scharrena und bei der Kaderplanung

Nach dem verlorenen Pokalfinale tritt der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart zweimal zu Hause an – und hat mit zwei Spielerinnen verlängert.
Drei Tage nach dem enttäuschend verlorenen Pokalfinale in Mannheim gegen den VfB Suhl hofft Allianz MTV Stuttgart darauf, in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zu finden. Auch im Liga-Alltag hatte es zuletzt ja die erste Saisonniederlage gesetzt – ebenfalls gegen die Kontrahentinnen aus Thüringen. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) geht es in der heimischen Scharrena gegen den VC Wiesbaden. Am Samstag (18.05 Uhr) ist der USC Münster zu Gast.