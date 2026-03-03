Allianz MTV Stuttgart: MTV-Doppelpack – in der Scharrena und bei der Kaderplanung
Jasmine Gross (li.) und Lydia Grote spielen auch in der kommenden Saison für Allianz MTV Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Nach dem verlorenen Pokalfinale tritt der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart zweimal zu Hause an – und hat mit zwei Spielerinnen verlängert.

Drei Tage nach dem enttäuschend verlorenen Pokalfinale in Mannheim gegen den VfB Suhl hofft Allianz MTV Stuttgart darauf, in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zu finden. Auch im Liga-Alltag hatte es zuletzt ja die erste Saisonniederlage gesetzt – ebenfalls gegen die Kontrahentinnen aus Thüringen. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) geht es in der heimischen Scharrena gegen den VC Wiesbaden. Am Samstag (18.05 Uhr) ist der USC Münster zu Gast.

 

Vor diesem Heimspiel-Doppelpack hat der MTV seine Planungen für die kommende Saison vorangetrieben – und mit zwei weiteren Spielerinnen um ein weiteres Jahr verlängert. Die beiden US-Amerikanerinnen Lydia Grote und Jasmine Gross bleiben Stuttgart und dem Team treu.

„Lydia hat ihr großes Potenzial und ihre sprunggewaltige Athletik immer wieder zeigen können. Sie blockt sehr gut und schlägt dazu gut auf. Gleichzeitig bringt Lydia mit ihrer positiven Art enorm wertvolle Energie ins Team“, sagt der Trainer Konstantin Bitter über Diagonalangreiferin Grote. An Mittelblockerin Gross schätzt der Coach deren Bereitschaft, hart zu arbeiten, und deren „außergewöhnliche Moral“.

Vor den beiden hatten bereits Libera Yurika Bamba und Zuspielerin Pia Kästner ihre Verträge verlängert. Der Kontrakt von Fabiana Mottis (Libera) läuft ohnehin noch ein weiteres Jahr.

Nach den beiden Partien gegen den VC Wiesbaden und den USC Münster steht in der Hauptrunde noch das Auswärtsspiel in Schwerin auf dem Programm. Danach beginnen die Play-offs.

 