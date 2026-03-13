Allianz MTV Stuttgart: Kurz vor den Play-offs – Trainer Konstantin Bitter verlängert

Der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat kurz vor der entscheidenden Phase in der Meisterschaft für Kontinuität auf der Trainerposition gesorgt.
Am vergangenen Wochenende saß Konstantin Bitter als Zuschauer bei einem Spiel der Volleyball-Bundesliga. In Ludwigsburg – weshalb manch einer schon spekulierte, ob der Coach von Allianz MTV Stuttgart künftig nicht im Oberhaus der Frauen, sondern bei den Barock Volleys in der Bundesliga der Männer tätig sein würde. Tatsächlich stellte der Aufsteiger aus Ludwigsburg kurz darauf einen neuen Trainer für die neue Saison vor.