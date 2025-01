Allianz MTV Stuttgart: Krimi mit Stuttgarter Happy End

1 Stuttgarter Jubel in Schwerin: Kelsey Veltman, Maria Segura Palleres, Jolien Knollema und Lucia Varela Gomez (von links) Foto: imago/Ostseephoto

Mit einem hart erkämpften 3:2-Erfolg im Spitzenspiel in Schwerin verteidigen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart die Tabellenführung in der Bundesliga.











Allianz MTV Stuttgart hat sich eine hervorragende Ausgangssituation in der Endphase der Bundesliga-Hauptrunde geschaffen, um als Tabellenerster in die Play-off-Runde zu gehen. Das Team um Trainer Konstantin Bitter drehte dreieinhalb Wochen nach der 2:3-Niederlage in Schwerin den Spieß um und setzte sich am Mittwochabend in der Palmberg-Arena nach einem zweistündigen Volleyball-Krimi mit 3:2 (25:19, 22:25, 23:25, 26.24, 15:13) durch.