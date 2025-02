Allianz MTV Stuttgart in der Champions League: Der Abschied ist zugleich ein Ansporn

Allianz MTV Stuttgart in der Champions League

1 Abschied aus der Champions League: Krystal Rivers Foto: Baumann/Julia Rahn

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart ist aus der Champions League ausgeschieden – und kämpft nun um die erneute Qualifikation für die Königsklasse.











Link kopiert



Es war kein glanzvoller Abschied, sondern eher ein Ende der traurigen Sorte. Aus zwei Gründen. Zum einen verpasste der deutsche Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart durch eine klare 0:3 (20:25, 18:25, 22:25)-Niederlage im Play-off-Rückspiel beim polnischen Pokalsieger KS Rzeszow den insgesamt fünften Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Und zum anderen ist es für Krystal Rivers, Maria Segura Palleres sowie wohl auch Roosa Koskelo das allerletzte Spiel in der Königsklasse gewesen. „Das war ihnen emotional anzumerken. Es sah in manchen Situationen so aus, als wollten sie es zu gut machen“, sagte Trainer Konstantin Bitter, „sie haben immer mal wieder mit sich gehadert, wenn eine Aktion nicht geklappt hat, das war anders als sonst. Insgesamt war es kein gutes Spiel von uns.“