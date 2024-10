Allianz MTV Stuttgart: Große Sorgen um die Zukunft der Volleyball-Bundesliga

1 Trainer Konstantin Bitter, Sportdirektorin Kim Renkema: Befindet sich Allianz MTV Stuttgart auf dem Weg zum erneuten Triple? Foto: Baumann/Cathrin Müller

Nur noch neun Mannschaften, dafür enorme Leistungsunterschiede: Triple-Sieger Allianz MTV Stuttgart sorgt sich um Quantität und Qualität in der obersten Liga der Volleyballerinnen – wieder mal.











Link kopiert



Der Artikel erschien in dieser Zeitung, trug die Überschrift „Tabellenführer sorgt sich ums Niveau“ und führte zu regen Diskussionen in der Volleyballszene. Denn Aurel Irion, der Geschäftsführer des gerade an die Spitze gekletterten Allianz MTV Stuttgart, erklärte darin, was aus seiner Sicht in der Frauen-Bundesliga schnellstens verbessert werden müsste. „Wir brauchen spannende, interessante Spiele, um Fans in die Hallen zu locken“, sagte Irion, „deshalb muss die Liga wieder stärker werden.“