8 Dürfen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart am Samstagabend den Titel bejubeln? Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein Sieg noch fehlt den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zur erfolgreichen Titelverteidigung. Klappt der auswärts beim SC Potsdam? Wir berichten mit unserem Liveticker vom vielleicht schon entscheidenden Finalspiel.









Drei Siege in der Finalserie sind nötig, um sich Deutscher Meister nennen zu dürfen. Und weil die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart zwei schon eingeheimst haben, können sie an diesem Samstag (17 Uhr) alles klar machen. Im vierten Finalspiel geht es für die Stuttgarterinnen schon um die Titelverteidigung. Das Team des SC Potsdam wird in eigener Halle dagegen versuchen, eine fünfte und entscheidende Partie zu erzwingen. Die würde dann am Montag in der Stuttgarter Scharrena stattfinden.