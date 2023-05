1 Marie Schölzel (Allianz MTV Stuttgart) schlägt durch den Block des SC Potsdam: Kommt es auch in dieser Finalserie zu einem fünften Spiel? Foto: Baumann

Noch ist nicht sicher, ob die Play-off-Finalserie zwischen den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und dem SC Potsdam nach vier oder nach fünf Spielen entschieden sein wird. Fest steht, dass die Ansetzung der beiden letzten Duelle an diesem Samstag (17 Uhr in Potsdam) und Montag (18 Uhr in Stuttgart) bei den Beteiligten auf wenig Gegenliebe stößt – und das ist noch positiv ausgedrückt. „Es muss endlich Überlegungen geben, um so eine Finalserie nicht in kürzester Zeit durchknallen zu müssen. Das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Die fünfte Partie wäre ein Harakiri-Duell“, sagte MTV-Sportdirektorin Kim Renkema gegenüber unserer Zeitung. Und Guillermo Naranjo Hernández, der Coach des SC Potsdam, stimmte ihr zu: „Das geht gar nicht, es ist das absolute Chaos.“