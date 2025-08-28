Allianz MTV Stuttgart: Erste WM von Antonia Stautz – „Ich bin für meine Rolle sehr dankbar“

Nicht nur das deutsche Team überzeugt bei der Volleyball-WM in Thailand, sondern auch die Außenangreiferin von Allianz MTV Stuttgart – doch jetzt geht es gegen Olympiasieger Italien.

Die deutschen Volleyballerinnen mussten umziehen, am Donnerstag flog die Nationalmannschaft von Phuket in die thailändische Hauptstadt Bangkok. Dort trifft sie an diesem Samstag (12 Uhr) im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf den großen Favoriten Italien. Auch in diesem Spiel wird es wieder auf Antonia Stautz (31) ankommen – die Außenangreiferin des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart spielt bei ihrer ersten WM eine ganz besondere Rolle.

Frau Stautz, wie ist die Atmosphäre bei der Weltmeisterschaft in Thailand?

Herausragend.

Woran machen Sie das fest?

Die Leute hier sind total volleyballverrückt. Im Café, im Restaurant, am Flughafen – überall werden wir um Fotos gebeten. Auch in den Hallen herrscht eine wahnsinnig tolle Stimmung. Das alles ist viel krasser, als ich es mir vorgestellt hatte. Es macht extremen Spaß, hier zu spielen.

Dazu passt die Leistung Ihres Teams. Im entscheidenden Duell um den Gruppensieg gab es gegen Polen einen herausragenden Auftritt. Wie sehr schmerzt es, gegen den Dritten der Weltrangliste nach vier vergebenen Matchbällen 2:3 verloren zu haben?

Es tut sehr weh, immer noch. Wir hatten im vierten Satz sogar zwei Matchbälle aus der Annahme heraus, den fünften Satz hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen. Im Tie-Break haben wir dann noch mal zwei Matchbälle nicht genutzt. Es ist total ärgerlich, dass wir es nicht geschafft haben, uns für unseren Auftritt zu belohnen.

Trotzdem...

... bin ich super stolz auf unsere Leistung. Wir spielen hier bei der WM den besten Volleyball seit langer Zeit.

Was macht Ihr Team so stark?

Es ist ein Zusammenwirken von vielen Elementen. Was uns total auszeichnet, ist unser Teamspirit, doch auch unsere Trainer haben großen Einfluss darauf, dass es so gut läuft. Es passt derzeit einfach alles.

Nur nicht der Gegner im Achtelfinale. Bei einem Sieg gegen Polen wäre es gegen Belgien gegangen, nun wartet stattdessen Italien.

Wir treffen auf den Olympiasieger und Weltranglisten-Ersten, schwerer hätte es nicht kommen können.

Was macht Mut?

Auf jeden Fall die Nations League. Dort haben wir gegen Italien sehr gut mitgehalten, nur 2:3 verloren – und das war kein italienisches B-Team, sondern die erste Sechs, die nun auch bei der WM spielt. Wenn wir ähnlich auftreten wie gegen Polen, dann können wir auch die Italienerinnen an ihr Limit bringen. Sollten wir das schaffen, müssen wir nur am Ende unsere Chancen besser nutzen. Wir sind gut genug für eine Überraschung!

Was zeichnet Italien aus?

Im Kader stehen zwei Weltklasse-Diagonalangreiferinnen, die beste Zuspielerin sowie die beste Libera der Welt, die Bank ist enorm stark. Und dieses Weltklasse-Ensemble spielt auch noch sehr gut zusammen.

Gegen Belgien wäre es einfacher gewesen?

Wer Weltmeister werden will, muss alle Gegner schlagen. Aber gegen Belgien wäre unsere Chance sicherlich größer gewesen. Allerdings ist der Turnierbaum der WM etwas seltsam, wir hätten dann im Viertelfinale gegen Italien oder erneut gegen Polen gespielt. So viel hat sich also gar nicht verändert.

Wie läuft die WM für Sie persönlich?

Ich bin in unserem Team der Aufschlag-Annahme-Joker, komme eigentlich in jedem Satz ins Spiel. Ich bin für diese Rolle sehr dankbar.

Warum?

Weil ich wusste, dass es für einen Start-Einsatz nicht reichen würde. Jetzt versuche ich, jede Chance, die sich mir bietet, zu nutzen und der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Das klappt ganz gut angesichts der Tatsache, dass es meine erste WM überhaupt ist und ich vorher ziemlich aufgeregt war.

Gegen Polen standen sie in fast allen wichtigen Phasen der Partie auf dem Feld.

Das stimmt. Ich bin mit meinen Spielanteilen absolut zufrieden, sammle hier auch persönlich viele wichtige Erfahrungen.

Sie sind nicht die einzige Volleyballerin von Allianz MTV Stuttgart bei der WM. Hatten Sie Kontakt zu ihren Kolleginnen?

Zu den Spanierinnen (Lucia Varela Gomez, Julia de Paula, Maria Segura Palleres/Anm. d. Red.) nicht, sie sind in der Vorrunde leider ausgeschieden. Aber die Belgierinnen um Pauline Martin, Anna Koulberg und unsere Ex-Zuspielerin Charlotte Krenicky waren in Phuket im selben Hotel.

Wie lief es sportlich für Belgien?

Ich habe nur das Spiel gegen Italien gesehen, da war vor allem Diagonalangreiferin Pauline Martin sehr stark. Sie hat sich bei dieser WM nochmal richtig weiterentwickelt. Ich würde sie im Viertelfinale sehr gerne auf dem Feld treffen (lacht).