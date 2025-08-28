Allianz MTV Stuttgart: Erste WM von Antonia Stautz – „Ich bin für meine Rolle sehr dankbar“

Nicht nur das deutsche Team überzeugt bei der Volleyball-WM in Thailand, sondern auch die Außenangreiferin von Allianz MTV Stuttgart – doch jetzt geht es gegen Olympiasieger Italien.
Die deutschen Volleyballerinnen mussten umziehen, am Donnerstag flog die Nationalmannschaft von Phuket in die thailändische Hauptstadt Bangkok. Dort trifft sie an diesem Samstag (12 Uhr) im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf den großen Favoriten Italien. Auch in diesem Spiel wird es wieder auf Antonia Stautz (31) ankommen – die Außenangreiferin des Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart spielt bei ihrer ersten WM eine ganz besondere Rolle.