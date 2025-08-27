Allianz MTV Stuttgart: Eleanor Holthaus – eine neue Führungskraft

Die Außenangreiferin ist eine von drei Spielerinnen, die vom SC Potsdam kamen. MTV-Trainer Konstantin Bitter erwartet viel von der achtbesten Punktesammlerin der vergangenen Saison.
Wenn im Training von Allianz MTV Stuttgart nach Freiwilligen gesucht wird, die bestimmte Messungen oder Übungen als erste machen wollen, sind es meist Yurika Bamba und Eleanor Holthaus, die sich anbieten. Es überrascht daher nicht, dass die beiden Neuzugänge vom SC Potsdam zu den Volleyballerinnen gehören, auf die Trainer Konstantin Bitter große Hoffnungen setzt. Sie sollen im runderneuerten Stuttgarter Team mit zehn Ab- und elf Zugängen für Stabilität sorgen und den vielen jungen Akteurinnen Halt geben.