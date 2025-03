Allianz MTV Stuttgart: Ein Pflichtsieg der mühsamen Art

Am Ende zählte nur das Ergebnis: Mit einem 3:0 (25:22, 25:22, 25:23)-Erfolg bei Schwarz-Weiß Erfurt im Gepäck machten sich die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auf die Heimreise. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und waren deutlich unter dem Niveau vom 3:0-Heimsieg vergangene Woche gegen Potsdam“, räumte Allianz-Trainer Konstantin Bitter unumwunden ein. Mit dem Sieg verteidigte Stuttgart aber den zweiten Tabellenplatz vor dem ebenfalls siegreichen Dresdner SC.

Alle drei Durchgänge blieben bis zum Ende eng

Im ersten (6:1) und dritten Satz (5:0) lag Allianz MTV früh deutlich in Führung, brachte den Gegner aber immer wieder ins Spiel. Alle Durchgänge blieben bis zum Ende eng. „Erfurt hat sich in seinem letzten Spiel der Saison in einigen Phasen wirklich aufgeopfert und sich das Glück bei knappen Bällen durchaus verdient“, meinte Bitter, der nach dem ersten Durchgang Diagonalangreiferin Krystal Rivers und Libera Roosa Koskelo schonte und mehreren Spielerinnen aus der zweiten Reihe Spielzeit gab. „Ich wollte alle noch einmal auf dem Feld sehen, denn in den Play-offs müssen alle bereit sein“, so Bitter.

Dass sich die zwölf Aufschlagfehler der Stuttgarterinnen nicht in einem Satzverlust niederschlugen, lag auch daran, dass Erfurt mit 16 Fehlaufschlägen eine noch schlechtere Quote hatte. Lediglich Madelyn Robinson (12 Zähler) und Maria Segura Palleres (11) punkteten zweistellig. Verlassen konnte sich Allianz MTV wieder auf Mittelblockerin Lucia Varela Gomez, die zum fünften Mal dieses Jahr zur wertvollsten Spielerin gekürt wurde.