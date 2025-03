Volleyball Play-offs: Allianz MTV Stuttgart steht im Halbfinale

1 Allianz MTV Stuttgart steht nach dem Sieg über den USC Münster im Halbfinale. Foto: Baumann

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart treffen nach dem zweiten Sieg über den USC Münster im Halbfinale auf den Dresdner SC.











Wie im Vorjahr treffen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im Play-off-Halbfinale auf den Dresdner SC. Das Team aus Sachsen setzte sich im Play-off-Viertelfinale in zwei Spielen gegen den VC Wiesbaden durch, auch die Stuttgarterinnen nahmen die Hürde USC Münster – ebenfalls wie im Vorjahr – in zwei Spielen. Nach dem souveränen 3:0 in der Scharrena musste das Team von Trainer Konstantin Bitter am Samstagabend in der Halle am Berg Fidel jedoch deutlich mehr Widerstand überwinden, ehe auch hier der 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)-Erfolg feststand.