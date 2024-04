1 Jolien Knollema, Maria Segura Palleres, Roosa Koskelo und Krystal Rivers (von links) sind nur schwer zu stoppen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im fünften Duell der Play-off-Finalserie um die Meisterschaft können die Stuttgarter Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart nicht nur erneut die Schale gewinnen, sondern auch das Triple perfekt machen.











Link kopiert



In der Partie, die auf keinen Fall verloren werden durfte, zeigten die Stuttgarter Volleyballerinnen neben ihrer spielerischen Klasse auch genau die Qualitäten, die ihre Sportdirektorin eingefordert hatte: Mentalität, Charakter, Siegeswillen. „Nicht nur der SSC Schwerin hat eine Mannschaft, die nie aufgibt. Das wollten wir beweisen, und das haben wir bewiesen“, sagte Kim Renkema nach dem klaren 3:0 (26:24, 25:19, 25:20) im vierten Duell der Play-off-Serie um die Meisterschaft. Nun kommt es an diesem Sonntag (17.10 Uhr/Sport 1) in Schwerin zum finalen fünften Aufeinandertreffen. Wir erklären, welche Faktoren über den Gewinn der Meisterschaft entscheiden könnten.