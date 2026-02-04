Allianz MTV Stuttgart: Die Überraschung war greifbar

Stuttgarts Volleyballerinnen fordern den Topfavoriten

Dabei sah es am Anfang gar nicht danach aus, dass die 2251 Zuschauer in der ausverkauften Scharrena von einer weiteren magischen Nacht träumen könnten. Das türkische Spitzenteam, dirigiert von der Ex-Stuttgarterin Britt Bongaerts, führte im ersten Durchgang schon mit 18:12, ehe Jasmine Gross die Heimmannschaft mit einer starken Aufschlagserie zum 20:20 führte. Der Satzgewinn gab den Stuttgarterinnen Selbstvertrauen, die im zweiten Durchgang den dritten Satzball zum 2:0-Zwischenstand nutzten. Vor allem mit dem Blockspiel machte Allianz den Gästen einige Probleme. Im dritten und vierten Satz erarbeitete sich Galatasaray stets einen kleinen Vorsprung, den Stuttgart nur noch verkürzen konnte. Nach dem 2:2-Satzausgleich stand Galatasaray zur Freude der rund 250 frenetisch feiernden Fans aber bereits als Sieger fest.