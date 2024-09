Allianz MTV Stuttgart: Die Generalprobe beim Hummel-Cup ist geglückt

1 Jolien Knollema (re.) gegen den Block von Viteos NUC Neuchatel Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Eine Woche vor dem Supercup gegen Schwerin gewinnt Allianz MTV Stuttgart das Vorbereitungsturnier Hummel-Cup nach Siegen gegen Suhl und Neuchatel.











Link kopiert



Die Ergebnisse stimmen, aber es gibt noch viel zu tun – auf diesen Nenner bringt Kim Renkema die Leistungen der Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart beim Hummel-Cup am Wochenende. „Dieses Vorbereitungsturnier war sehr sinnvoll, weil es uns gezeigt hat, dass wir an der Feinabstimmung noch sehr viel arbeiten müssen“, meinte die Sportliche Leiterin. Der letztjährige Triple-Sieger gewann das zweitägige Vorbereitungsturnier in der Scharrena nach zwei Siegen gegen den VfB Suhl (3:1) im Halbfinale am Freitag und Viteos NUC (3:0) aus Neuchatel in der Schweiz im Endspiel am Samstag vor rund 450 Zuschauern.