Die Stuttgarter Volleyballerinnen bestätigen beim klaren 3:0 im Pokalfinale gegen den Dresdner SC eindrucksvoll, dass sie das derzeit stärkste Team in Deutschland sind. Gleichzeitig geht es nun darum, für eine erfolgreiche Zukunft vorzusorgen.









Klar, es konnte niemand etwas dafür, dass das Pokalfinale aufgrund der sieben Corona-Infektionen beim Dresdner SC nicht wie gewohnt in der gut gefüllten SAP-Arena in Mannheim stattfand. Aber nun alternativ wegen eines freien TV-Fensters an einem Sonntagabend in Wiesbaden? In einer nicht mal zur Hälfte gefüllten Halle? Ohne Pressekonferenzen (weder vor noch nach dem Spiel) und größere Medienpräsenz? Keine Frage: Dieser Höhepunkt im Volleyball-Kalender hätte einen würdigeren Rahmen verdient gehabt. Am Wert des Pokalsiegs ändert dies aber natürlich nichts.