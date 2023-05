1 Sportdirektorin Kim Renkema, Geschäftsführer Aurel Irion und die Meisterschale: Allianz MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins. Foto: Baumann

Nicht nur sportlich läuft es bei den Stuttgarter Volleyballerinnen bestens: Die Nummer eins der Bundesliga hat so viel Geld eingenommen wie nie zuvor – was dem Verein neuen Spielraum verschafft.









Die sportlichen Kennzahlen von Allianz MTV Stuttgart sind beeindruckend. Achtmal in Folge standen die Volleyballerinnen in der Play-off-Finalserie, drei der letzten vier Titel gingen an den Club, der in Deutschland seit Jahren die Nummer eins ist. Das Ergebnis zeigt sich nun nicht nur in der Vitrine, sondern auch auf dem Konto: Der Meister von 2019, 2022 und 2023 vermeldet einen Rekordumsatz. „Es war sportlich eine sehr gute Saison“, sagt Geschäftsführer Aurel Irion, „und wirtschaftlich auch.“ Weil viele Faktoren zusammenkamen.