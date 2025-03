Allianz MTV Stuttgart: Der Meister startet als Favorit in die Play-offs

Das Vorgeplänkel ist vorbei, ab sofort zählt es für die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart: An diesem Samstag beginnt für den Meister die Mission Titelverteidigung, im ersten Play-off-Spiel der Viertelfinalserie geht es ab 19 Uhr in der Scharrena gegen den USC Münster. „Wir haben ein Team, das sich im Lauf der Saison stark entwickelt hat“, sagt Diagonalangreiferin Krystal Rivers, „wir sind widerstandsfähiger geworden, und es gibt Raum, dass wir uns in den Play-offs weiter steigern.“ Das wird allerdings auch nötig sein.

Allianz MTV Stuttgart hat im Vergleich zur Konkurrenz den wohl stärksten Kader und in der Hauptrunde auch die meisten Spiele gewonnen, es fehlte aber an der Konstanz, weshalb am Ende doch der SSC Palmberg Schwerin vorne lag. Sollte es in der Finalserie zum Duell der beiden Besten kommen, müssten die Stuttgarterinnen (wie vor einem Jahr) zumindest einmal in Schwerin gewinnen, um die Schale zu holen. Doch so weit will Konstantin Bitter noch nicht denken. „Wir haben bisher nicht perfekt gespielt, müssen nun die Leistung verbessern und unseren Rhythmus finden“, sagt der Trainer, „unsere Chancen im Titelkampf sind intakt und gut, mehr als das ist derzeit nicht wichtig.“ Weil zunächst das Viertelfinale ansteht.

Im Halbfinale würde es wohl gegen den Dresdner SC gehen

Gegen den USC Münster gab es im letzten Spiel der Hauptrunde einen 3:1-Sieg, Allianz MTV Stuttgart ist klarer Favorit. Das Ziel ist, durch den zweiten Sieg im Rückspiel in einer Woche in Münster ins Halbfinale einzuziehen. Dort würde wohl Pokalsieger Dresdner SC warten. „Wir haben zuletzt sehr gut trainiert“, sagt Zuspielerin Pia Kästner, „wir wollen uns gegen den USC Münster das Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben holen.“