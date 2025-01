Allianz MTV Stuttgart: Der gewollte Bruch mit Kim Renkema

1 Ihre Zeit bei Allianz MTV Stuttgart geht zu Ende: Sportdirektorin Kim Renkema. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Bekenntnis des Hauptsponsors Allianz zum Frauen-Volleyball in Stuttgart zeigt: Die Trennung von Sportdirektorin Kim Renkema liegt nicht an wirtschaftlichen Zwängen, kommentiert unser Redakteur Jochen Klingovsky.











Link kopiert



Für Sportfunktionäre ist es nicht immer ganz einfach, der Öffentlichkeit gegenüber völlig ehrlich zu sein – das ist in Stuttgart spätestens bekannt, seit VfB-Sportvorstand Michael Reschke im Oktober 2018 nach einer 1:3-Pleite seinem Trainer Tayfun Korkut die Treue schwor, ehe er ihn am Morgen danach rauswarf. „Ein bisschen Flunkern gehört in diesem Job dazu“, sagte Reschke anschließend, das sei doch allerdings nur eine „Wahrheitsbeugung“.