18 Berauscht von sich selbst: Zuspielerin Britt Bongaerts (li.) und Diagonalangreiferin Krystal Rivers – die besten Fotos dieses emotionalen Abends gibt es in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann/Baumann

Die Stuttgarter Volleyballerinnen schlagen in der Königsklasse völlig überraschend das türkische Top-Team Fenerbahce Istanbul – und wir zeigen die emotionalsten Fotos.















Was für eine Leistung! Was für ein Spiel! Was für ein Erfolg! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart bezwangen im ersten Heimspiel der Champions League das türkische Spitzenteam Fenerbahce Istanbul nach knapp zwei Stunden Spielzeit in der ausverkauften Scharrena mit 3:2 (25:22, 25:23, 18:25, 22:25, 15:10) und setzten sich an die Tabellenspitze in ihrer Gruppe. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen“, jubelte Trainer Tore Aleksandersen, „sie hat gezeigt, auf welch hohem Niveau sie spielen kann.“

Vor 2251 begeisterten Zuschauern – darunter eine beachtliche türkische Fankolonie – hatte das Team die Scharrena am Mittwochabend in ein Tollhaus verwandelt und für eine magische Nacht gesorgt. In unserer Bildergalerie gibt es die besten Bilder dieses emotionalen Abends auf einen Blick. Klicken Sie sich durch!