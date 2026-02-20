Allianz MTV Stuttgart: Coach Bitter erteilt taktischen Spielchen eine Absage

1 Die Stuttgarterinnen haben einen Lauf: Mit einem Sieg gegen den VfB Suhl wären die Tabellenführerinnen nicht mehr einzuholen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart wollen an diesem Sonntag die Generalprobe beim VfB Suhl gewinnen. Sechs Tage später stehen sich die Teams dann im Pokalfinale gegenüber.











Es ist ein bisschen unglücklich, dass der Spielplan am Sonntag (16 Uhr) den VfB Suhl und Allianz MTV Stuttgart zum Bundesliga-Rückspiel zusammenführt – genau sechs Tage vor dem Pokalfinale in Mannheim, wo sich beide Mannschaften erneut gegenüberstehen werden. Die Vermutung liegt nahe, dass beide Teams nicht mit offenen Karten spielen werden. Doch Allianz-Trainer Konstantin Bitter erteilt sämtlichen taktischen Spielchen eine Absage: „Wir können die Situation nicht ändern und schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen am Sonntag gewinnen, um die Hauptrunde als Tabellenerster zu beenden“, stellt er klar.