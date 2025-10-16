Allianz MTV Stuttgart: Besondere Auszeichnung für Krystal Rivers und Roosa Koskelo

Die Volleyball-Legenden Krystal Rivers und Roosa Koskelo, die sieben Jahre für Allianz MTV Stuttgart gespielt haben, erhalten eine Ehrung, die der Verein noch nie vergeben hat.
Der höchst emotionale Abschied liegt schon ein Weilchen zurück: Ende März, vor dem ersten Play-off-Viertelfinale gegen den USC Münster, dankten die Fans von Allianz MTV Stuttgart in der voll besetzten Scharrena Krystal Rivers und Roosa Koskelo mit nicht enden wollendem Applaus dafür, dass sie beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart eine Ära geprägt haben. Nun folgt eine Auszeichnung, die der Verein bisher noch nie vergeben hat.