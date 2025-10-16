Allianz MTV Stuttgart: Besondere Auszeichnung für Krystal Rivers und Roosa Koskelo

Die Volleyball-Legenden Krystal Rivers und Roosa Koskelo, die sieben Jahre für Allianz MTV Stuttgart gespielt haben, erhalten eine Ehrung, die der Verein noch nie vergeben hat.

Der höchst emotionale Abschied liegt schon ein Weilchen zurück: Ende März, vor dem ersten Play-off-Viertelfinale gegen den USC Münster, dankten die Fans von Allianz MTV Stuttgart in der voll besetzten Scharrena Krystal Rivers und Roosa Koskelo mit nicht enden wollendem Applaus dafür, dass sie beim Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart eine Ära geprägt haben. Nun folgt eine Auszeichnung, die der Verein bisher noch nie vergeben hat.

An diesem Samstag, vor dem Heimspiel in der Scharrena gegen die Ladies in Black Aachen (19 Uhr), stehen die beiden Volleyball-Legenden, die ihre Karrieren nach sieben Jahren in Stuttgart im April beendet haben, noch einmal im Fokus – dann werden zwei Trikot-Banner in Blau und Orange, auf denen ihre Namen und ihre Rückennummern verewigt sind, unter die Hallendecke gezogen. „Wir wollen mit dieser Ehrung die herausragenden Leistungen der beiden in der langen Zeit, die sie bei uns waren, würdigen“, sagt Aurel Irion, der Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart, „wir haben ihnen viel zu verdanken. Sieben Jahre in einem Club zu spielen, das ist etwas ganz Besonderes.“

Krystal Rivers und Roosa Koskelo leben und arbeiten in Stuttgart

Diagonalangreiferin Krystal Rivers, die jahrelang die beste Spielerin der Bundesliga war, und Libera Roosa Koskelo wechselten 2018 nach Stuttgart. Dank ihnen gewann der MTV 2019 erstmals die Meisterschaft, insgesamt holte das Duo mit dem Verein acht große Titel (4x Meister, 2x Pokal, 2x Supercup) – und die Bande zu Stuttgart blieb auch nach der Karriere bestehen.

Krystal Rivers arbeitet mittlerweile in Vollzeit in der Marketingabteilung der Spardabank, Roosa Koskelo ist als Projektmanagerin bei einer Sport- und Medien-Agentur in Vaihingen beschäftigt. „Krystal Rivers war die prägendste Figur in unserer Vereinsgeschichte, so etwas wird es nie wieder geben“, sagt Aurel Irion, „und auch Roosa Koskelo hat als Top-Arbeiterin an ihrer Seite eine einmalige Geschichte geschrieben.“ Die nun hoch oben unter der Hallendecke, an einem würdigen Platz, enden wird.