Allianz MTV Stuttgart hat im ersten Spiel der Finalserie den Grundstein für den erneuten Gewinn der Meisterschaft gelegt. Ob in Spiel drei am Mittwoch schon eine Entscheidung fällt, ist noch offen. Klar ist: Die Scharrena wird proppevoll sein.

Seit dem vergangenen Dienstagabend spielen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gegen den SC Potsdam um die deutsche Meisterschaft. Das Team, welches in der Finalserie drei Siege feiert, holt den Titel. Die Stuttgarterinnen haben im ersten Aufeinandertreffen den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung gelegt und die erste Finalpartie 3:1 für sich entschieden. Mit dabei in der Scharrena: 2142 Zuschauer.

Damit war die Halle bis auf einige wenige Stehplätze ausverkauft – und schon jetzt ist klar: Für das dritte Spiel am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr/Sport 1) gibt es nicht einmal mehr diese Tickets. Am Dienstag begann der Vorverkauf für die Partie, in der womöglich schon die Titelentscheidung fällt, am Donnerstagvormittag meldete der Club: ausverkauft.

„Wir sind überwältigt von dem riesigen Interesse und der Unterstützung, die uns die Fans entgegenbringen“, freut sich Aurel Irion, der Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart, der berichtet: „Innerhalb kürzester Zeit waren alle Sitzplatz- und alle Stehplatztickets vergriffen.“ Die meisten Karten waren schon vor dem Sieg in Spiel eins verkauft worden.

Eine minimale Hoffnung bleibt den Fans, die bislang kein Ticket ergattern konnten. Sollten die Sponsoren und Partner nicht alle ihre Tickets abrufen, könnten am Sonntagvormittag noch einige Restkarten in den freien Verkauf gelangen. Ebenso Anfang der kommenden Woche, sollten die Anhänger des SC Potsdam nicht alle ihnen zugedachten Tickets benötigen.

Eine Titelentscheidung kann am Mittwoch fallen, wenn Allianz MTV Stuttgart zuvor auch das zweite Spiel der Finalserie gewinnt. Am Samstag (17 Uhr) tritt das Team auswärts beim SC Potsdam an.

Für alle, die keine Karten für das zweite Heimspiel ergattert haben, bietet unsere Redaktion wie schon in Spiel eins einen Liveticker an, um über das Geschehen in der Scharrena zu informieren.