Die Allianz-MTV-Spielerinnen um Britt Bongaerts (Mitte) jubeln.

Allianz MTV Stuttgart gewinnt das erste Play-off-Viertelfinale gegen die Roten Raben Vilsbiburg in nur 75 Minuten locker mit 3:0.









Maximal unangenehm zu sein hatten sich die Roten Raben Vilsbiburg für ihren Auftritt in der Scharrena im ersten Viertelfinalspiel vorgenommen. Doch das gelang der Mannschaft von Trainer Florian Völker bei der deutlichen 0:3(17:25, 15:25, 21:25)-Niederlage gegen Allianz MTV Stuttgart vor 1764 Zuschauern nur phasenweise zu Beginn der Durchgänge eins und drei. In den entscheidenden Momenten konnte Stuttgart schlichtweg mehr zulegen, was auch daran lag, dass in jedem Satz eine MTV-Spielerin jeweils eine kleine Aufschlagserie durchbrachte.

Aufschläge setzen Gegner unter Druck

Im ersten Satz setzte Britt Bongaerts den Hauptrunden-Achten mit acht Aufschlägen in Folge unter Druck, was von einem 6:7-Rückstand zu einem 14:7-Vorsprung führte. Im zweiten Durchgang stellte Eline Timmerman mit fünf Aufschlägen von 0:1 auf 5:1 früh die Weichen auf Sieg. Und im dritten Durchgang war es Luisa Keller, die wegen ihrer starken Aufschläge regelmäßig in entscheidenden Phasen an die Grundlinie geschickt wird. Diesmal machten fünf druckvolle Aufschläge aus einem 13:13 ein 18:13.

Ein weiterer Faktor für die deutliche Überlegenheit des Hauptrunden-Primus Allianz MTV Stuttgart war es, dass Simone Lee offenbar wie im Vorjahr in den Play-offs zu ihrer besten Form findet. Im Duett mit ihrer amerikanischen Landsfrau Krystal Rivers setzte die Außenangreiferin in entscheidenden Momenten immer wieder Akzente und lag am Ende mit 15 Zählern knapp vor Rivers, die auf 14 Punkte kam und zur wertvollsten Spielerin des Spiels gewählt wurde.

Trainer Tore Aleksandersen und Co-Trainer Faruk Feray hatten Lee auf der Annahme-Außen-Position den Vorzug vor Laura Künzler gegeben. „Wir hatten das Gefühl, dass wir mit ihr das beste Team auf dem Feld haben“, meinte Feray, „sie sprüht gerade vor Energie.“ Schwierige Voraussetzungen also für die Roten Raben Vilsbiburg, die am Freitag (19 Uhr) das zweite Viertelfinale gewinnen müssten, um ein mögliches drittes Spiel am 18. April in der Scharrena zu erzwingen.