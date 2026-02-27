Allianz MTV Stuttgart: Auch Libera Yurika Bamba verlängert

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verkündet vor dem Pokalfinale die nächsten Personalentscheidungen. Auch einer der beiden Hauptsponsoren sagt für zwei weitere Jahre zu.
Die Woche vor dem Pokalfinale ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, um zukunftsweisende Entscheidungen zu verkünden – und so dem eigenen Team den Rücken zu stärken. An diesem Samstag (16 Uhr) trifft Allianz MTV Stuttgart im Cup-Endspiel in Mannheim auf den VfB Suhl, zuvor hat der Volleyball-Bundesligist einige Vertragsverlängerungen verkündet.