Allianz MTV Stuttgart: Auch Libera Yurika Bamba verlängert

Nach Zuspielerin Pia Kästner (27) hat auch Yurika Bamba (34) einen neuen Kontrakt unterzeichnet. Die Japanerin wird weiterhin zusammen mit Fabiana Mottis (22), die noch einen Vertrag bis Mai 2027 hat, bei dem Bundesliga-Spitzenreiter das Libera-Gespann bilden. „Wir haben auf dieser Position weiterhin genau die Mischung, die eine erfolgreiche Mannschaft braucht“, sagt Trainer Konstantin Bitter, „Yurika gibt uns Stabilität, Ruhe und Führungsqualität, Fabi bringt Energie, Entwicklungspotenzial und den Willen, Verantwortung zu übernehmen, ein. Gemeinsam stehen sie für Konstanz und Perspektive.“ Was auch für einen der wichtigsten Geldgeber gilt.