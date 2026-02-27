Allianz MTV Stuttgart: Auch Libera Yurika Bamba verlängert
Bleibt bei Allianz MTV Stuttgart: Libera Yurika Bamba. Foto: Baumann

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart verkündet vor dem Pokalfinale die nächsten Personalentscheidungen. Auch einer der beiden Hauptsponsoren sagt für zwei weitere Jahre zu.

Die Woche vor dem Pokalfinale ist nicht der schlechteste Zeitpunkt, um zukunftsweisende Entscheidungen zu verkünden – und so dem eigenen Team den Rücken zu stärken. An diesem Samstag (16 Uhr) trifft Allianz MTV Stuttgart im Cup-Endspiel in Mannheim auf den VfB Suhl, zuvor hat der Volleyball-Bundesligist einige Vertragsverlängerungen verkündet.

 

Nach Zuspielerin Pia Kästner (27) hat auch Yurika Bamba (34) einen neuen Kontrakt unterzeichnet. Die Japanerin wird weiterhin zusammen mit Fabiana Mottis (22), die noch einen Vertrag bis Mai 2027 hat, bei dem Bundesliga-Spitzenreiter das Libera-Gespann bilden. „Wir haben auf dieser Position weiterhin genau die Mischung, die eine erfolgreiche Mannschaft braucht“, sagt Trainer Konstantin Bitter, „Yurika gibt uns Stabilität, Ruhe und Führungsqualität, Fabi bringt Energie, Entwicklungspotenzial und den Willen, Verantwortung zu übernehmen, ein. Gemeinsam stehen sie für Konstanz und Perspektive.“ Was auch für einen der wichtigsten Geldgeber gilt.

Starkes Gespann: Fabiana Mottis (li.) und Yurika Bamba. Foto: Baumann

Die Firma Scharr, einer der beiden Hauptsponsoren von Allianz MTV Stuttgart und Farbgeber des Libera-Trikots, hat sein Engagement um zwei Jahre verlängert.

 