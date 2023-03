1 Geht in ihre dritte Saison bei Allianz MTV Stuttgart: Mittelblockerin Eline Timmerman Foto: Baumann

Die niederländische Mittelblockerin verlängert ihren Vertrag bei dem Volleyball-Bundesligisten – zur Überraschung von Sportdirektorin Kim Renkema.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Selten ist Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart so entspannt zu einem Spiel beim Dresdner SC gereist. Schon vor dem letzten Duell der Hauptrunde an diesem Samstag (17 Uhr/Sport 1) steht fest, dass den Gästen die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen ist. Große Bedeutung hat die Partie allerdings für den Dresdner SC: Das Team von Trainer Alexander Waibl könnte im Falle einer klaren Niederlage noch von Platz vier auf den sechsten Rang zurückfallen, was die Aussichten, das Play-off-Viertelfinale zu überstehen, erheblich schmälern würde.

In die entscheidende Phase der Saison geht Allianz MTV Stuttgart dann als Favorit – und mit der Gewissheit, dass wichtige Spielerinnen bleiben werden. Nach Krystal Rivers, Maria Segura Palléres und Roosa Koskelo hat nun auch Eline Timmerman ihren Vertrag verlängert, zur Überraschung von Kim Renkema. „Ihr lagen Angebote aus dem Ausland vor, deshalb habe ich damit gerechnet, dass sie weiterziehen wird“, sagt die Sportdirektorin, „doch sie hat das Gefühl, auch in Stuttgart noch viele Dinge lernen und sich weiterentwickeln zu können. Es ist eine kluge und für uns gute Entscheidung.“

Die 24-jährige Niederländerin wird beim MTV, bei dem sie neben Marie Schölzel im Mittelblock gesetzt ist, in ihre dritte Saison gehen. „Sie ist sehr talentiert, steht super im Block, und auch die Kombination mit Zuspielerin Britt Bongaerts passt sehr gut“, sagt Kim Renkema, „unser Ziel bleibt, möglichst viele Spielerinnen aus unserer Stammformation zu halten. Das ist nicht ganz einfach – umso schöner, dass es uns nun auch bei Eline Timmerman gelungen ist.“