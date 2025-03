Allianz MTV Stuttgart: Auch die dritte Neue kommt vom SC Potsdam

Lutz Siebrecht vor Stuttgarter Kickers gegen 1. Göppinger SV „Alle stehen auf dem Prüfstand“

Regionalligist Stuttgarter Kickers ist nach dem Rückschlag in Walldorf daheim gegen den 1. Göppinger SV gefordert. Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport, hat klare Vorstellungen, was sich am Auftritt der Blauen verbessern muss.