Allianz MTV Stuttgart: Antonia Stautz bleibt beim Meister

Zu Beginn der Saison war sie die einzige deutsche Volleyballerin im Kader von Bundesligist Allianz MTV Stuttgart, stand schon deshalb im Fokus. Im Dezember stieß dann Zuspielerin Pia Kästner dazu, was an der Wichtigkeit von Antonia Stautz aber nichts geändert hat. Die 31-jährige Außenangreiferin steht zwar nicht immer auf dem Feld, dennoch zählt Konstantin Bitter sie zu seinen Führungsspielerinnen. Weshalb der Verein froh ist, dass Stautz ihren Vertrag nun um ein Jahr verlängert hat.

„Toni hat sich toll entwickelt. Sie gibt uns eine hervorragende Qualität, vor allem im stabilisierenden Bereich der Annahme und Abwehr, ist aber auch im Angriff sehr mutig und erfolgreich“, sagt der Cheftrainer des Triple-Siegers, „sie hat in dieser Saison vor allem in einer schwierigen Phase gezeigt, dass sie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Umso mehr freut es mich, dass sie uns erhalten bleibt.“

Die 41-malige deutsche Nationalspielerin, die im Sommer 2024 vom SC Potsdam kam, musste nicht lange überlegen, ehe sie ihre Unterschrift unter den neuen Kontrakt setzte. „Ich habe mich in Stuttgart von Anfang an super wohlgefühlt und schnell entschieden, dass ich gerne hierbleiben möchte“, sagt Antonia Stautz, „der Verein, die Fans und das Umfeld liegen mir sehr am Herzen.“

Ebenfalls zufrieden mit der bisherigen Kaderplanung ist Aurel Irion. „Dass wir nach Pia Kästner nun auch die Vertragsverlängerung von Antonia Stautz bekannt geben können, freut mich sehr“, erklärt der Geschäftsführer von Allianz MTV Stuttgart, „zwei deutsche Nationalspielerinnen im Kader zu haben, ist eine tolle Sache. Antonia Stautz kann uns mit ihrer Erfahrung auch in der kommenden Saison enorm weiterhelfen.“