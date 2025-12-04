Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben in der Bundesliga und im Pokal den perfekten Saisonstart hingelegt – doch nun warten zwei große Herausforderungen.
Die Bilanz ist weiterhin makellos: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben alle acht Pflichtspiele gewonnen und bei keinem ihrer acht Siege einen Satz abgegeben. Vor den beiden Top-Heimspielen gegen den VfB Suhl in der Bundesliga (dieser Freitag, 19.30 Uhr) und gegen den SSC Schwerin im Pokal-Halbfinale (Dienstag, 19.30 Uhr) nennen wir acht Gründe, warum es so gut läuft.