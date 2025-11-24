Allgäu: Zug entgleist – Bahnstrecke weiterhin gesperrt

1 Ein Zug ist entgleist (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

Im Ostallgäu springt ein Zug aus den Gleisen. Eine Weiche ist defekt, die Strecke wird gesperrt. Wie lange Reisende noch auf Schienenersatzverkehr angewiesen sein werden, ist ungewiss.











Nach einer Zugentgleisung bei Eisenberg (Landkreis Ostallgäu) ist die Bahnstrecke zwischen Marktoberdorf und Füssen weiterhin gesperrt. Eine Sprecherin der Bayerischen Regiobahn (BRB) konnte zunächst keine Angaben dazu machen, wie lange die Sperrung andauern werde. Der Zug sei geborgen, die Weiche allerdings defekt. Für Reisende sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.