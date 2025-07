Allgäu: Verstörende Bilder aus Schweinemastanlage

Kurz vor dem 20. Hochzeitstag Rick Kavanian gibt seltene Einblicke in seine Ehe

Im August feiert Rick Kavanian den 20. Hochzeitstag mit seiner Ehefrau Ilka. Das Paar zeigt sich nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. In einem neuen Interview spricht der Comedian ungewohnt offen darüber, was die beiden seit Jahrzehnten verbindet und wieso sie keine Kinder haben.