1 Ein Flugzeug musste während eines Gewitter im Allgäu landen. Foto: IMAGO//Lisa Willert / EinsatzReport24

Ein Gewitter schüttelt eine Passagiermaschine auf dem Weg nach Italien kräftig durch. Acht Menschen an Bord werden verletzt. Weiter ging die Reise schließlich an Land.











Nach der Sicherheitslandung einer Passagiermaschine aufgrund schwerer Turbulenzen im Allgäu haben die Passagiere ihre Reise per Bus fortgesetzt. Die Ryanair-Maschine war am Mittwoch auf dem Weg von Berlin nach Mailand, als das Flugzeug gegen 20.25 Uhr in schwere Turbulenzen geraten war.