Über 13 Millionen streamten bereits die erste Staffel - jetzt kommt die zweite Staffel des Krimi-Hit ins Free-TV. Am 4. Februar startet "Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse" im Ersten. Nach einem Mordfall wird erneut in den Familien der Freundinnen ermittelt.

Mehr als 13 Millionen Abrufe machten die erste Staffel von "Tage, die es nicht gab" (2022) zum Streaming-Phänomen der ARD Mediathek. Die zweite Staffel steht seit Mitte Januar in der Mediathek zur Verfügung. Und nun bekommen auch klassische Fernsehzuschauer die Gelegenheit, die acht neuen Folgen der österreichisch-deutschen Krimiserie zu sehen: Am 4. Februar um 20:15 Uhr startet die zweite Staffel mit dem Untertitel "Tödliche Geheimnisse" im Ersten.

Nach den ersten beiden Episoden am Dienstagabend zeigt der Sender in der Nacht zum Mittwoch ab 0:15 Uhr die restlichen sechs Folgen am Stück. Wer durchhält, kann den gesamten Fall also in einer einzigen Nacht lösen.

Grauenvoller Fund im Nobelort

Im fiktiven Nobelort Zollberg scheint das Leben der vier Jugendfreundinnen Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat), Miriam (Franziska Weisz) und Christiane (Franziska Hackl) wieder in ruhigen Bahnen zu verlaufen. Doch dann macht Doris eine Entdeckung, die alles verändert: Im Zimmer ihrer 18-jährigen Tochter Sarah (Niobe Carolin Eckert) liegt die Leiche von deren Mitschülerin Emily (Paulina Hobratschk). Statt sofort die Polizei zu verständigen, ruft sie ihre Freundin Miriam an - die ist schließlich Staatsanwältin.

Was folgt, ist ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den vier Frauen und einem ungewöhnlichen Ermittlerduo. Gruppeninspektor Leodolter (Tobias Resch) und die pensionierte Majorin Grünberger (Sissy Höfferer) übernehmen den Fall. Die erfahrene Ermittlerin wird eigens aus dem Ruhestand zurückgeholt - und durchschaut das Schweigekartell der Freundinnen schneller, als ihrem Kollegen lieb ist.

Während die Ermittlungen laufen, geraten auch die Ehen der vier Frauen ins Wanken. Doris muss sich fragen, ob sie den Unschuldsbeteuerungen ihres Mannes Sebastian (Rick Kavanian) bei MeToo-Vorwürfen glauben kann. Christiane erfährt, dass ihr Gatte Filip (Stefan Pohl) eine Affäre mit der ermordeten Emily hatte. Und Inès wird ausgerechnet von denen verraten, denen sie am meisten vertraute.

"Zwischenmenschliche Ebene mindestens so spannend wie die Krimiebene"

Die besondere Qualität der Serie liegt auch an den Büchern von Mischa Zickler. Franziska Weisz hebt hervor: "Die zwischenmenschliche Ebene ist mindestens so spannend wie die Krimiebene." Die zweite Staffel sei tatsächlich noch spannender geworden.

Diana Amft erklärt den Erfolg der Serie so: "Ich finde es ganz toll, dass dort vier Frauen in ihren Vierzigern mit ihren ganz eigenen Geschichten im Vordergrund stehen, die mehrere Generationen und auch unterschiedlichste Themen ansprechen."

Neben den vier Hauptdarstellerinnen und dem Ermittlerduo bereichern weitere bekannte Gesichter den Cast: Jutta Speidel, Wanja Mues, Andreas Lust und Mads Hjulmand sind ebenfalls dabei. Gedreht wurde von Mai bis September 2024 in Wien und Umgebung.