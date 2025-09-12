Alles was zählt heute: Trennen sich Deniz und Charlie?

Lucie, Dragan und Charlie stehen vor entscheidenden Momenten, die ihre Beziehungen und Zukunftspläne ins Wanken bringen.
Alles was zählt: Vorschau auf heute Abend
Lucie geht trotz ihrer gekränkten Gefühle wieder an den Arbeitsplatz zurück. Doch als Ben ihr aus reinem Eigeninteresse rät, eine Pause einzulegen, geht er damit zu weit. Dragan verfolgt unbeirrt sein Ziel, Isabelle für sich zu gewinnen. Als sie ihn um einen außergewöhnlichen Gefallen bittet, sieht er darin seine große Gelegenheit. Charlie ist mit Deniz überglücklich, doch ein attraktives Angebot bringt die gemeinsame Zukunft plötzlich ernsthaft ins Wanken.