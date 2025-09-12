Alles was zählt heute: Trennen sich Deniz und Charlie?

Lucie, Dragan und Charlie stehen vor entscheidenden Momenten, die ihre Beziehungen und Zukunftspläne ins Wanken bringen.

Lucie geht trotz ihrer gekränkten Gefühle wieder an den Arbeitsplatz zurück. Doch als Ben ihr aus reinem Eigeninteresse rät, eine Pause einzulegen, geht er damit zu weit. Dragan verfolgt unbeirrt sein Ziel, Isabelle für sich zu gewinnen. Als sie ihn um einen außergewöhnlichen Gefallen bittet, sieht er darin seine große Gelegenheit. Charlie ist mit Deniz überglücklich, doch ein attraktives Angebot bringt die gemeinsame Zukunft plötzlich ernsthaft ins Wanken.

"Alles was zählt" bei RTL+ schauen Wer eine Folge verpasst hat, kann die Folge in der App oder im Browser nachträglich bei RTL+ schauen. Außerdem können Sie als RTL+-Abonnent die Folgen schon eine Woche im Voraus streamen.

Worum geht es in der Serie?

"Alles was zählt" ist eine erfolgreiche deutsche Daily Soap, die seit vielen Jahren das Publikum fesselt. Die Serie spielt in Essen und konzentriert sich auf das Leben der Menschen rund um das fiktive Sportzentrum "Steinkamp Sport & Wellness". Im Mittelpunkt stehen persönliche Dramen, Leidenschaften und Ambitionen der Charaktere, die eng mit Sport, Liebe und Intrigen verflochten sind.

Die Handlung dreht sich um die Welt des Eiskunstlaufens, wobei sportliche Leidenschaften und Wettkämpfe oft die Kulisse für emotionale Verwicklungen und persönliche Herausforderungen bilden. Die Serie kombiniert gekonnt sportliche Wettkämpfe mit Liebesgeschichten, Intrigen und dem Streben der Charaktere nach persönlichem und beruflichem Erfolg.

Die Protagonisten der Serie haben unterschiedliche Hintergründe und Ziele, die sich immer wieder in ihren Beziehungen, Karrieren und Familienverhältnissen widerspiegeln. Die Geschichten sind geprägt von Liebe, Eifersucht, Rivalität, aber auch von Zusammenhalt und Freundschaft.

"Alles was zählt" schafft es, ein breites Publikum anzusprechen, indem es Themen wie Sport, Liebe und persönliche Entwicklung miteinander verknüpft. Die Serie bietet eine Mischung aus romantischen Momenten, spannenden Wettkämpfen und dramatischen Wendungen, die die Zuschauer fesseln und sie täglich mit neuen Entwicklungen überraschen.

Durch die Vielfalt der Charaktere und deren persönliche Entwicklungen bleibt "Alles was zählt" eine faszinierende Daily Soap, die mit ihren emotionalen Höhen und Tiefen sowie überraschenden Wendungen das Publikum immer wieder aufs Neue in ihren Bann zieht.