Alles was zählt: Vorschau am Freitag, 24. Oktober - Richard verbirgt eine schreckliche Wahrheit
Was verbirgt Richard? Foto: RTL / Julia Feldhagen

Richard ist wieder da, doch sein Lächeln täuscht. Während Gabriella und Joana sich entfremden und Daniela mit Nele neuen familiären Halt findet, riskiert Peggy nach einem Schreckmoment direkt das nächste Abenteuer

Richard ist zurück – doch hinter seiner fröhlichen Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. Während Gabriella von der verletzten Joana auf Abstand gehalten wird, finden Daniela und Nele familiär immer enger zueinander. Hanna zeigt Mut und stellt sich Peggys Ex Olaf entgegen. Doch kaum scheint die Gefahr vorbei, richtet Peggy ihr Interesse bereits auf einen neuen Mann.

 

Darsteller der Folge

Mit dabei sind Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp), Bianca Hein (Gabriella Perez), Josephine Martz (Joana Perez), Berrit Arnold (Daniela Ziegler), Maria Müller (Nele Jung), Sarah Victoria Schalow (Hanna Kern), Nadine Arents (Peggy Fischer), Markus Hammer (Olaf Becker) sowie viele weitere bekannte Gesichter des Ensembles. Regie: Kim Anderson Majewski. Drehbuch: Daniel Schickel, Alexander Johlke, Marion Hahn und Lara Meyer.

Sendetermine und Streaming

Alles was zählt“ läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL. Die Folgen sind außerdem vorab und jederzeit auf RTL+ im Stream verfügbar.

 