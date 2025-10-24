Alles was zählt: Vorschau am Freitag, 24. Oktober - Richard verbirgt eine schreckliche Wahrheit

1 Was verbirgt Richard? Foto: RTL / Julia Feldhagen

Richard ist wieder da, doch sein Lächeln täuscht. Während Gabriella und Joana sich entfremden und Daniela mit Nele neuen familiären Halt findet, riskiert Peggy nach einem Schreckmoment direkt das nächste Abenteuer











Richard ist zurück – doch hinter seiner fröhlichen Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis. Während Gabriella von der verletzten Joana auf Abstand gehalten wird, finden Daniela und Nele familiär immer enger zueinander. Hanna zeigt Mut und stellt sich Peggys Ex Olaf entgegen. Doch kaum scheint die Gefahr vorbei, richtet Peggy ihr Interesse bereits auf einen neuen Mann.