„Alles was zählt“-Vorschau heute: Jennys und Justus Ehe wird auf die Probe gestellt (30.9.24)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 30. September 2024

1 Matteo (Riccardo Angelini, r.) gelingt es nicht, Ben (Jörg Rohde) abzuschütteln. Foto: RTL / Julia Feldhagen

In "Alles was zählt" wird Jennys Ehe mit Justus auf eine harte Probe gestellt. Matteo hat Angst, dass Ben hinter sein Geheimnis kommt.











Jenny übernimmt in Simones Abwesenheit die Führung des neuen Kaders, was eine Belastungsprobe für ihre Ehe mit Justus darstellt. Matteo versucht, Ben in Mailand abzuschütteln, doch ohne Erfolg. Er ist geschockt und befürchtet, dass Ben sein Geheimnis herausfinden könnte. Währenddessen vermisst Valea Matteo, ohne zu ahnen, dass er etwas vor ihr verbirgt.