„Alles was zählt“-Vorschau heute: Nathalie und Kilian werden gerettet (28.8.25)

Charlie hofft in "Alles was zählt" vergeblich auf eine professionelle Zusammenarbeit mit Milan.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Charlies Wunsch, mit Milan auf professioneller Ebene zusammenarbeiten zu können, scheitert. Ihre Konsequenz daraus zieht unerwartete Folgen nach sich. Hanna beginnt wieder zu daten und hat tatsächlich ein Match. Doch ihr Glück wandelt sich, als klar wird, mit wem sie flirtet. Maximilian und Gabriella gelingt es, Nathalie und Kilian unversehrt aus Johannes' Händen zu retten. Kilian verliert dabei sein Herz an seine Helferin.