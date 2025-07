„Alles was zählt“-Vorschau heute: Nathalie will Vanessas Unschuld beweisen (28.7.25)

Nathalie will Vanessas Unschuld beweisen

„Alles was zählt“-Vorschau vom 28 Juli 2025

1 Charlotte "Charlie" (Shaolyn Fernandez, r.) sieht kein Problem darin, dass Milan (Vitali Huk, hinten) gerne im Rampenlicht steht. Links Leyla (Suri Abbassi) Foto: RTL / Julia Feldhagen

Lucie leidet in "Alles was zählt" darunter, dass Ben nur eine Kollegin in ihr sieht.











Nathalie gelingt es, Matteo zurückzuholen, und sie will Vanessa dabei unterstützen, ihre Unschuld zu beweisen. Doch Kilian verfolgt dabei eigene Pläne. Charlie hat kein Problem damit, dass Milan gerne im Mittelpunkt steht - im Gegenteil: Sie will sich davon etwas abschauen. Lucie bemüht sich, mit Ben eine professionelle Basis zu finden. Doch seine distanzierte Haltung verletzt sie mehr, als sie zugeben will.