Simone stellt sich Justus in den Weg

„Alles was zählt“-Vorschau vom 27. Dezember 2023

1 Justus (Matthias Brüggenolte), Miray (Sila Sahin) Foto: RTL / Julia Carola Pohle

In "Alles was zählt" steht Simone Justus bei seiner Intrige im Weg. Kann er Maximilians Kontakte dennoch nutzen?











19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus möchte Maximilians Kontakte nutzen, um seinen Plan voranzutreiben. Simone stellt sich ihm dabei in den Weg. Chiara verschweigt weiterhin, dass sie ihre Karriere beendet hat. Deniz' Versuch, sie zu motivieren, bringt sie in Erklärungsnot. Kim und Ben zögern, die "Sieben" an Silvester überstürzt zu eröffnen, bis Ben auf eine bekannte Foodbloggerin trifft.