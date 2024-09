„Alles was zählt“-Vorschau vom 27. September 2024

1 Jenny lässt sich weiter in die Belange des Kaders hineinziehen, was Justus (Matthias Brüggenolte) ganz und gar nicht gefällt. Foto: RTL

In "Alles was zählt" sucht Daniela Ablenkung. Ein Streit mit Kilian scheint ihr dabei überraschenderweise zu helfen.











Link kopiert



Jenny lässt sich immer tiefer in die Angelegenheiten des Kaders hineinziehen, sehr zum Missfallen von Justus. Matteo versucht, seine Spuren so schnell wie möglich zu verwischen, doch Ben macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Daniela sucht in ihrer Arbeit Ablenkung von ihren Sorgen, wobei ein Streit mit Kilian ihr ungeplant dabei hilft.