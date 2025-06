Vanessa kommt Kilian in die Quere

„Alles was zählt“-Vorschau vom 27. Juni 2025

1 Daniela (Berrit Arnold) lässt sich von Dragan (Florian Thunemann) dazu verleiten, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Foto: RTL

In "Alles was zählt" kann Jenny Ingo endlich überzeugen, Hilfe anzunehmen.











Daniela kann Henning die Sorge wegen Dragan nehmen. Doch als Dragan in ihr schöne Erinnerungen weckt, entsteht eine gefährliche Nähe. Nachdem Jenny Ingo überzeugt hat, Richards Hilfe anzunehmen, steht ihrem Glück scheinbar nichts mehr im Weg. Kilian triumphiert, als er bei Simone Anteile am Retreat aushandeln kann. Da schießt ihm ausgerechnet Vanessa in die Quere.