1 Daniela (Berrit Arnold) verheimlicht unwohl Dragans Anruf vor Henning (Stefan Bockelmann, hinten). Foto: RTL / Julia Feldhagen

Daniela belügt in "Alles was zählt" Henning, um ihren Ex in der JVA zu besuchen.











Link kopiert



Ingo kommt mit Jennys Entschluss nur schwer klar. Beim letzten romantischen Abend vor dem Gerichtstermin eskaliert die Situation. Daniela belügt Henning, um ihren Ex in der JVA besuchen zu können. Als Valea im "Punto" in eine schwierige Lage gerät, lehnt sie Charlies Unterstützung zunächst ab - doch Charlie gibt nicht so schnell auf.