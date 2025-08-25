„Alles was zählt“-Vorschau heute: Isabelle überträgt Dragan mehr Verantwortung (25.8.25)

Charlie hadert in "Alles was zählt" damit, ob sie bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Charlie ist unsicher, ob sie bereit für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben ist. Doch dann entwickelt sich alles unerwartet. Simone hat Angst, Gabriella durch ihre Ehrlichkeit verschreckt zu haben, ohne zu ahnen, was ihre Tochter wirklich bewegt. Dragan bringt Ordnung in den Club, was Isabelle dazu bringt, ihm mehr Verantwortung zuzutrauen, um sich ganz auf Sophias Fähigkeiten konzentrieren zu können.