„Alles was zählt“-Vorschau heute: Isabelle überträgt Dragan mehr Verantwortung (25.8.25)

Charlie hadert in "Alles was zählt" damit, ob sie bereit für einen neuen Lebensabschnitt ist.

Charlie ist unsicher, ob sie bereit für einen neuen Abschnitt in ihrem Leben ist. Doch dann entwickelt sich alles unerwartet. Simone hat Angst, Gabriella durch ihre Ehrlichkeit verschreckt zu haben, ohne zu ahnen, was ihre Tochter wirklich bewegt. Dragan bringt Ordnung in den Club, was Isabelle dazu bringt, ihm mehr Verantwortung zuzutrauen, um sich ganz auf Sophias Fähigkeiten konzentrieren zu können.

"Alles was zählt" ist eine erfolgreiche deutsche Daily Soap, die seit vielen Jahren das Publikum fesselt. Die Serie spielt in Essen und konzentriert sich auf das Leben der Menschen rund um das fiktive Sportzentrum "Steinkamp Sport & Wellness". Im Mittelpunkt stehen persönliche Dramen, Leidenschaften und Ambitionen der Charaktere, die eng mit Sport, Liebe und Intrigen verflochten sind.

Die Handlung dreht sich um die Welt des Eiskunstlaufens, wobei sportliche Leidenschaften und Wettkämpfe oft die Kulisse für emotionale Verwicklungen und persönliche Herausforderungen bilden. Die Serie kombiniert gekonnt sportliche Wettkämpfe mit Liebesgeschichten, Intrigen und dem Streben der Charaktere nach persönlichem und beruflichem Erfolg.

Die Protagonisten der Serie haben unterschiedliche Hintergründe und Ziele, die sich immer wieder in ihren Beziehungen, Karrieren und Familienverhältnissen widerspiegeln. Die Geschichten sind geprägt von Liebe, Eifersucht, Rivalität, aber auch von Zusammenhalt und Freundschaft.

"Alles was zählt" schafft es, ein breites Publikum anzusprechen, indem es Themen wie Sport, Liebe und persönliche Entwicklung miteinander verknüpft. Die Serie bietet eine Mischung aus romantischen Momenten, spannenden Wettkämpfen und dramatischen Wendungen, die die Zuschauer fesseln und sie täglich mit neuen Entwicklungen überraschen.