„Alles was zählt“-Vorschau heute: Vanessa will Johannes überführen (25.7.25)

"The Fantastic Four: First Steps" "Gefährlich lustig": Vanessa Kirby und Pedro Pascal über Marvel-Dreh

Mit "The Fantastic Four: First Steps" wagen die Marvel Studios einen Neuanfang. Pedro Pascal und Vanessa Kirby verraten im Interview, warum Sue Storm schon in den 1960er-Jahren ihrer Zeit voraus war - und was die Dreharbeiten "gefährlich lustig" machte.