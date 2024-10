„Alles was zählt“-Vorschau heute: Matteo hat Angst, Valea zu verlieren (22.10.24)

„Alles was zählt“-Vorschau vom 22. Oktober 2024

1 Matteo (Riccardo Angelini) ist geschockt, als Valea (Antonia Kolano) befürchtet, dass er schuld am Tod ihrer Mutter ist. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Matteo verstrickt sich in "Alles was zählt" immer mehr in seine Lügen. Ben möchte das Cocktailmobil verkaufen.











Je tiefer Matteo sich in sein Netz aus Lügen verstrickt, desto größer wird seine Angst, Valea zu verlieren. Als Imani ausgerechnet Alexander die Nährlösung verabreichen will, hat Kilian die Sorge, dass ein weiterer Fehlschlag die Studie gefährden könnte. Ben möchte das Cocktailmobil verkaufen, doch Deniz hat eine andere Idee. Ben lässt sich jedoch nicht so leicht überzeugen.