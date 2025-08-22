„Alles was zählt“-Vorschau heute: Wird Lucie Ben beruflich zu Fall bringen? (22.8.25)

Isabelle entdeckt in "Alles was zählt" ganz neue Seite an Sophia.
19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt
Lucie wird schwach, als Kilian ihr eine - nicht ganz selbstlose - Möglichkeit bietet, Ben beruflich zu Fall zu bringen. Matteo spielt mit dem Gedanken, mit Nathalie weit weg von Essen neu anzufangen, und verschweigt dabei Maximilians Einfluss. Isabelle kämpft sich von einem Problem zum nächsten und muss sogar Dragan um Unterstützung bitten - dabei stößt sie zufällig auf Sophias verborgene Fähigkeiten.