„Alles was zählt“-Vorschau heute: Leyla und Hanna wollen Henning unterstützen (21.10.24)

Ben genießt die Zeit mit seiner Familie und hilft bei einem Cocktail-Event aus, doch die Vorbereitungen enden im Desaster. Valea ärgert sich, dass die Presse weiterhin kein Interesse an ihr zeigt, was offenbar mit dem ungelösten Schicksal ihrer Mutter zusammenhängt. Leyla und Hanna wollen Henning unterstützen, dessen Tutorial-Kanal in Gefahr ist, doch die rettende Idee kommt von jemand anderem.